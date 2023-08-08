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Пятикратный чемпион НБА будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе
Он также имеет опыт в НБА
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе.
Фишер стал тренером в Crespi Carmelite High School – частной католической школе в долине Сан-Фернандо. Об этом пишет Sports Illustrated.
Напомним, что после завершения игровой карьеры в 2014 году Фишер был назначен главным тренером "Нью-Йорк Никс".
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