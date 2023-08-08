  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Пятикратный чемпион НБА будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятикратный чемпион НБА будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе

Баскетбол
(1 голосов)

Он также имеет опыт в НБА

Пятикратный чемпион НБА будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер будет тренировать школьную команду в Лос-Анджелесе.

Фишер стал тренером в Crespi Carmelite High School – частной католической школе в долине Сан-Фернандо. Об этом пишет Sports Illustrated.

Напомним, что после завершения игровой карьеры в 2014 году Фишер был назначен главным тренером "Нью-Йорк Никс".

По теме
yellow-arrow
Евробаскет-2025. Стало известно с кем сборная Украины сыграет в отборе
yellow-arrow
Генеральный менеджер Лейкерс рассказал о продлении контракта с Энтони Дэвисом
yellow-arrow
Лучшим игроком сборной США признан форвард Мемфис Гриззлиз по итогам тренировочных сборов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде