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Лука Дончич высказался о подготовке к ЧМ-2023
Баскетболист набирает оптимальные кондиции
Фото: Sportsnet
Лидер сборной Словении Лука Дончич заявил, что подвёл свою команду на чемпионате Европы 2022 года, где словенцы уступили сборной Польши на стадии четвертьфинала. По словам Дончича, тогда он находился в плохой форме, но чувствует себя гораздо сильнее перед стартом чемпионата мира — 2023.
"Я разочаровал свою команду. Я подвёл всю свою страну. Это я был виноват в вылете.
У меня было очень долгое лето, но я очень рад вернуться к баскетболу. Я не играл с 10 апреля, так что с нетерпением жду чемпионат мира. Цель та же, что и всегда, когда я еду на турнир — я думаю о том, чтобы выиграть его. Произойти может что угодно, но цель всегда такая.
Сейчас я чувствую себя лучше физически, и это видно. Мой тренер по физподготовке, Анже Мачек, помог мне набрать форму, это его заслуга.
Назначение меня капитаном? Это большая честь и момент гордости для меня. Мы приняли это решение вместе с тренером и товарищами по команде. Для меня это не стало новостью, я уже был лидером в раздевалке национальной команды, а также в "Далласе". Я не готовлюсь к этому как-то особенно, это не то, чему нужно учиться. У вас просто должны быть эти качества.
Я не считаю выступления за сборную подготовкой к сезону в НБА. Мне нравится команда, я отлично провожу время здесь с парнями. Мы понимаем друг друга, мне это нравится. Приятно играть за сборную Словении. Игра за сборную не связана с "Далласом". Сейчас я не думаю о клубе, но считаю, что предпринимаются правильные шаги. Может быть, ещё будет какое-то подписание, а может, и нет", — приводит слова Дончича AS.
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