Меньше секунды для нужного результата. Украина - Болгария 80:71. Обзор матча

Украина начала с победы на старте олимпийского пре-квалификационного турнира по баскетболу, одолев в стартовом матче турнира в Стамбуле сборную Болгарии 80:71.

Команда отлично начала матч, оформив мощный рывок на старте игры. Но во второй половине второй четверти болгары смогли войти в игру, сократив отставание с 25 очков до 11 по итогу 20 минут игры.

Третья четверть была также за оппонентом. В решающей четвертой "желто-синие" имели преимущество в 9 очков за 4 минуты до конца, но не удачно провели завершение поединка. Соперник не только догнал подопечных Виталия Степановского, но и вышел вперед. За 1.3 секунды до конца точный дальний бросок удался Алексу Симеонову.

У украинцев оставалась последняя атака, которую из-под корзины точным броском завершил Кравцов. 68:68 - за 0.3 секунды до финала Украина перевела матч в овертайм.

Уже в ОТ сборная смогла обогнать оппонента, одержав победу с преимуществом в 9 очков.

Олимпийский пре-квалификационный турнир. Первый тур

Украина - Болгария - 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20, 12:3 ОТ)

Украина: Крутоус 11, Кравцов 8, Войналович 7 + 6 подборов, Петров 5 + 10 подборов + 6 передач, Ковляр 25 + 7 передач - старт; Пустовой 11 + 7 подборов, Бобров 9 + 11 подборов, Мишула 4, Зотов 0