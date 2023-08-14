Женская сборная Украины уступила США в Мировой серии 3х3

Женская сборная Украины 3х3 проиграла сборной США 8:18 в первом своём матче основного раунда этапа Мировой серии в Катовице.

Украинки пытались сопротивляться соперницам, но разница в классе была очевидна, из-за чего США в целом одержала уверенную победу.

Следующую игру сборная Украины проведет против сборной Испании. Начало матча в 20:35 по Киеву. В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Женская Мировая серия 3х3. Катовице, Польша

США – Украина 18:8