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Женская сборная Украины уступила США в Мировой серии 3х3
Разница в счете оказалась неприличной
Женская сборная Украины 3х3 проиграла сборной США 8:18 в первом своём матче основного раунда этапа Мировой серии в Катовице.
Украинки пытались сопротивляться соперницам, но разница в классе была очевидна, из-за чего США в целом одержала уверенную победу.
Следующую игру сборная Украины проведет против сборной Испании. Начало матча в 20:35 по Киеву. В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из группы.
Женская Мировая серия 3х3. Катовице, Польша
США – Украина 18:8
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