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Женская сборная Украины уступила США в Мировой серии 3х3

Баскетбол
(1 голосов)

Разница в счете оказалась неприличной

Женская сборная Украины уступила США в Мировой серии 3х3

Новина українською

Женская сборная Украины 3х3 проиграла сборной США 8:18 в первом своём матче основного раунда этапа Мировой серии в Катовице.

Украинки пытались сопротивляться соперницам, но разница в классе была очевидна, из-за чего США в целом одержала уверенную победу.

Следующую игру сборная Украины проведет против сборной Испании. Начало матча в 20:35 по Киеву. В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Женская Мировая серия 3х3. Катовице, Польша

США – Украина 18:8

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В статье: женская сборная США по баскетболу
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