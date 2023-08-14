Валерий Плеханов возглавил один из клубов Суперлиги

Украинский тренер Валерий Плеханов вернулся в БК Запорожье, пишет клуб на официальном сайте.

Наставник уже присоединился к комплектации состава и скоро присоединится к тренировочному процессу. Под руководством Валерия Николаевича в тренерском штабе запорожской команды будут работать Дмитрий Щиглинский и Кирилл Викторов.

В преддверии сезона 2021/2022 Плеханов стал главным тренером Харьковских Соколов. В прошлом сезоне Валерий Плеханов работал главным тренером украинской сборной U18 и возглавлял первый состав киевского Строителя, участвовавшего в соревнованиях Кубка Европы ФИБА.