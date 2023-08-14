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Сборная Украины узнала расписание матчей в квалификации Евробаскета-2025
Первый стартует 22 февраля
Фото: ФБУ
ФИБА опубликовала расписание матчей национальной мужской сборной Украины в квалификации Евробаскета-2025.
Напомним, сборная Украины играет в группе вместе со Словенией, Израилем и Португалией.
Сборная Украины откроет для себя отбор на чемпионат Европы в Словении, после чего проведет домашний матч против Португалии.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025:
22 февраля 2024 года
Словения – Украина
25 февраля 2024 года
Украина – Португалия
22 ноября 2024 года
Украина – Израиль
25 ноября 2024 года
Израиль – Украина
20 февраля 2025 года
Украина - Словения
23 февраля 2025 года
Португалия – Украина
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