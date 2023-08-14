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Сборная Украины узнала расписание матчей в квалификации Евробаскета-2025

Баскетбол
(1 голосов)

Первый стартует 22 февраля

Сборная Украины узнала расписание матчей в квалификации Евробаскета-2025

Фото: ФБУ

Новина українською

ФИБА опубликовала расписание матчей национальной мужской сборной Украины в квалификации Евробаскета-2025.

Напомним, сборная Украины играет в группе вместе со Словенией, Израилем и Португалией.

Сборная Украины откроет для себя отбор на чемпионат Европы в Словении, после чего проведет домашний матч против Португалии.

​​​Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евробаскет-2025:

22 февраля 2024 года

Словения – Украина

25 февраля 2024 года

Украина – Португалия

22 ноября 2024 года

Украина – Израиль

25 ноября 2024 года

Израиль – Украина

20 февраля 2025 года

Украина - Словения

23 февраля 2025 года

Португалия – Украина

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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