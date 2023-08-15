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Ветеран Лос-Анджелес Клипперс завершит карьеру после ОИ-2024
Баскетболисту 34 года
фото - Getty Images
Французский форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Николя Батюм завершит карьеру. Об этом сообщила его жена Орели в социальных сетях.
"Николя решил завершить свою карьеру (НБА и сборная Франции) после Олимпиады, так что это его последний сезон в "Клипперс", написала Орели.
Батум с 2020 года выступает в составе "Лос-Анджелес Клипперс".
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