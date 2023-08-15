  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Ветеран Лос-Анджелес Клипперс завершит карьеру после ОИ-2024
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ветеран Лос-Анджелес Клипперс завершит карьеру после ОИ-2024

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболисту 34 года

Ветеран Лос-Анджелес Клипперс завершит карьеру после ОИ-2024

фото - Getty Images

Новина українською

Французский форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Николя Батюм завершит карьеру. Об этом сообщила его жена Орели в социальных сетях.

"Николя решил завершить свою карьеру (НБА и сборная Франции) после Олимпиады, так что это его последний сезон в "Клипперс", написала Орели.

Батум с 2020 года выступает в составе "Лос-Анджелес Клипперс".

По теме
yellow-arrow
Черкасские Мавпы продлили контракт с главным тренером команды
yellow-arrow
Джеймс Харден хочет продолжить карьеру Лос-Анджелес Клипперс
yellow-arrow
Сборная Украины узнала расписание матчей в квалификации Евробаскета-2025
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Клипперс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде