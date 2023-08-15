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Черкасские Мавпы продлили контракт с главным тренером команды

Баскетбол
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В новом сезоне команда попытается показать лучший результат

Черкасские Мавпы продлили контракт с главным тренером команды

Фото: ФБУ

Новина українською

БК Черкасские Мавпы объявили о продлении контракта с главным тренером Артемом Слипенчуком.

Изменений в тренерском штабе коллектива не произойдет и Георгий Ступенчук и Дмитрий Нагорный продолжат работу в команде.

Слипенчук возглавил Черкасские Мавпы во время новогоднего перерыва предыдущего сезона. По ее итогам команда заняла в Суперлиге 7-е место, имея в активе 9 побед за 23 поражения.

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В статье: Черкасские Мавпы
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Источник:
ФБУ

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