Запорожье подписало контракт с одним из лучших игроков Суперлиги

Дмитрий Липовцев в следующем сезоне будет защищать цвета БК Запорожья. О подписании контракта объявил запорожский клуб.

Форвард Дмитрий Липовцев за свою карьеру выступал за команды Авиастар (Запорожье), Муссон (Севастополь), Говерла (Ивано-Франковск), Кривбасс (Кривой Рог), БК Запорожье, Черкасские Обезьяны и Харьковские Соколы.

После сезона 2019/2020 годов Дмитрий Липовцев приостановил свою карьеру в профессиональном баскетболе и перешел на работу в Федерацию баскетбола Украины, где развивал направление баскетбола 3х3. Но в прошлом году игрок решил возобновить выступления на профессиональном уровне, отыграв сезон за Черкасских обезьян.

Этим летом работал в мужских сборных по баскетболу 3х3, в том числе возглавлял сборную U-23 в Лиге наций.