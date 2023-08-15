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Запорожье подписало контракт с одним из лучших игроков Суперлиги
Баскетболист недавно возобновил карьеру
Фото: ФБУ
Дмитрий Липовцев в следующем сезоне будет защищать цвета БК Запорожья. О подписании контракта объявил запорожский клуб.
Форвард Дмитрий Липовцев за свою карьеру выступал за команды Авиастар (Запорожье), Муссон (Севастополь), Говерла (Ивано-Франковск), Кривбасс (Кривой Рог), БК Запорожье, Черкасские Обезьяны и Харьковские Соколы.
После сезона 2019/2020 годов Дмитрий Липовцев приостановил свою карьеру в профессиональном баскетболе и перешел на работу в Федерацию баскетбола Украины, где развивал направление баскетбола 3х3. Но в прошлом году игрок решил возобновить выступления на профессиональном уровне, отыграв сезон за Черкасских обезьян.
Этим летом работал в мужских сборных по баскетболу 3х3, в том числе возглавлял сборную U-23 в Лиге наций.
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