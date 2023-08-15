  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Запорожье подписало контракт с одним из лучших игроков Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запорожье подписало контракт с одним из лучших игроков Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист недавно возобновил карьеру

Запорожье подписало контракт с одним из лучших игроков Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

Дмитрий Липовцев в следующем сезоне будет защищать цвета БК Запорожья. О подписании контракта объявил запорожский клуб.

Форвард Дмитрий Липовцев за свою карьеру выступал за команды Авиастар (Запорожье), Муссон (Севастополь), Говерла (Ивано-Франковск), Кривбасс (Кривой Рог), БК Запорожье, Черкасские Обезьяны и Харьковские Соколы.

После сезона 2019/2020 годов Дмитрий Липовцев приостановил свою карьеру в профессиональном баскетболе и перешел на работу в Федерацию баскетбола Украины, где развивал направление баскетбола 3х3. Но в прошлом году игрок решил возобновить выступления на профессиональном уровне, отыграв сезон за Черкасских обезьян.

Этим летом работал в мужских сборных по баскетболу 3х3, в том числе возглавлял сборную U-23 в Лиге наций.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины с боем проиграла Турции в матче пре-квалификации
yellow-arrow
Черкасские Мавпы продлили контракт с главным тренером команды
yellow-arrow
Джеймс Харден хочет продолжить карьеру Лос-Анджелес Клипперс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде