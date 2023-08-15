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Сборная Украины с боем проиграла Турции в матче пре-квалификации

Баскетбол
(1 голосов)

Немного не хватило времени

Сборная Украины с боем проиграла Турции в матче пре-квалификации

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужская сборная Украины уступила Турции в матче третьего тура группового этапа пре-олимпийской квалификации.

Сборная Украины отлично начала матч, реализовав за первую четверть пять трехочковых из семи попыток. Украинцы набрали 25 очков, правда, и пропустили столько же.

Во второй четверти стало более ощутимым преимущество соперника в подборах.

Во второй половине встречи украинцы начали проваливать атаку за атакой, но в итоге все же сумели собраться и дать бой. Наша команда несколько раз за четверть сокращала отставание до 8 очков, но Турция удержала победу.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Александр Мишула с 14 очками.

Олимпийские игры. Преквалификация

Группа С

Турция — Украина 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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