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Разыгрывающий сборной Канады по баскетболу пропустит ЧМ-2023
Баскетболист будет проходить реабилитацию
фото - Getty Images
Разыгрывающий сборной Канады Джамал Маррей не сможет принять участия в чемпионате мира по баскетболу — 2023, сообщает федерация баскетбола Канады.
"После многочисленных обсуждений, проведённых в течение последних нескольких недель с Джамалом и медицинским персоналом команды, стало ясно, что дополнительное восстановление и реабилитация не позволят ему присоединиться к нашей команде на предстоящем Кубке мира ФИБА по баскетболу среди мужчин.
До старта Кубка мира осталось чуть больше недели, и исходя из общего стремления продолжать строить и улучшать свою игру каждый день, мы будем работать над оставшимися тренировками и товарищескими играми, чтобы подготовиться к стартовому матчу турнира с Францией", — сказал Роуэн Барретт, генеральный менеджер и исполнительный вице-президент команды.
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