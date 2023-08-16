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Сборная Украины по баскетболу узнала соперников по плей-офф олимпийской квалификации

Баскетбол
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Их матч состоится 18 августа

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников по плей-офф олимпийской квалификации

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужская сборная Украины получила соперника по полуфиналу преквалификации Олимпийских игр. В плей-офф наша национальная команда сыграет против сборной Хорватии.

В заключительном матче группы D хорватская сборная победила Нидерланды со счетом 89:81. Групповой раунд хорваты прошли без поражений, одолев Бельгию (86:55) и Швецию (99:67).

Соперник сборной Турции по второму полуфиналу определится после последнего матча группового раунда, в котором сыграют Швеция и Бельгия.

Напомним, матч Хорватия — Украина состоится 18 августа, время игры будет объявлено позже.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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