  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Запорожье усилило состав чемпионом Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запорожье усилило состав чемпионом Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

26-летний защитник сменил клуб

Запорожье усилило состав чемпионом Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

БК Запорожья подписало чемпиона прошлого сезона Суперлиги. Команда усилила состав защитником Андреем Хохоныком.

В прошлом сезоне 26-летний Хохонык стал чемпионом Суперлиги в составе Будивельника.

В среднем он проводил на площадке 22 минуты 32 секунды, набирал 6,7 очка, 3,8 передачи и 3,0 подбора.

Андрей Хохонык большую часть своей карьеры провел в местном МБК Николаев.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по баскетболу узнала соперников по плей-офф олимпийской квалификации
yellow-arrow
Разыгрывающий сборной Канады по баскетболу пропустит ЧМ-2023
yellow-arrow
Сборная Украины с боем проиграла Турции в матче пре-квалификации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде