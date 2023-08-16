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Запорожье усилило состав чемпионом Суперлиги
26-летний защитник сменил клуб
Фото: ФБУ
БК Запорожья подписало чемпиона прошлого сезона Суперлиги. Команда усилила состав защитником Андреем Хохоныком.
В прошлом сезоне 26-летний Хохонык стал чемпионом Суперлиги в составе Будивельника.
В среднем он проводил на площадке 22 минуты 32 секунды, набирал 6,7 очка, 3,8 передачи и 3,0 подбора.
Андрей Хохонык большую часть своей карьеры провел в местном МБК Николаев.
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