  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс Харден может продолжить карьеру в Китае
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Харден может продолжить карьеру в Китае

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист прокомментирова возможный переезд в Китай

Джеймс Харден может продолжить карьеру в Китае

Фото: Philadelphia Inquirer

Новина українською

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден дал комментарий по поводу возможного переезда в Китай.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Китай, чувствую здесь от людей просто огромную любовь. Поэтому я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю. Меня всегда здесь очень любили", – приводит слова Хардена Inquirer.

Напомним, Харден запросил у руководства "Филадельфии" обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.

По теме
yellow-arrow
Запорожье усилило состав еще одним игроком
yellow-arrow
Лидер Филадельфии Джоэл Эмбиид может сменить клуб
yellow-arrow
Запорожье усилило состав чемпионом Суперлиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде