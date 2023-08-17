Джеймс Харден может продолжить карьеру в Китае

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден дал комментарий по поводу возможного переезда в Китай.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Китай, чувствую здесь от людей просто огромную любовь. Поэтому я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю. Меня всегда здесь очень любили", – приводит слова Хардена Inquirer.

Напомним, Харден запросил у руководства "Филадельфии" обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.