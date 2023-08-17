Лидер Филадельфии Джоэл Эмбиид может сменить клуб

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид может стать игроком "Хьюстон Рокетс", пишет инсайдер Келли Ико.

"Ещё одна команда — "Хьюстон", просто из-за связи между Джоэлом и Име Удокой. Возможно, в ближайший год или около того… потому что, конечно, если Джоэл останется в этом сезоне и доиграет его до конца, это одно. Но если Джоэл скажет: "Я тоже хочу уйти", то я думаю, что "Нью-Йорк" и "Хьюстон" — это две команды, на которые стоит обратить внимание", — сказал Ико.

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота.