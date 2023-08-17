Запорожье усилило состав еще одним игроком

Защитник Владислав Унгурян в новом сезоне Суперлиги будет играть в составе БК Запорожья.

В прошлом сезоне он выступил за БИПА-Одессу Владислав, где стал бронзовым призером украинской Суперлиги. 28-летний защитник отыграл 32 матча Суперлиги.

Проводил 25 минут 20 секунд в среднем на паркете и приносил команде 9,8 очка, 3,8 передачи и 3,0 подбора в среднем за игру.

Напомним, в следующем сезоне БК Запорожья будет тренировать Валерий Плеханов.