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Запорожье усилило состав еще одним игроком

Баскетбол
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Команда настроена на борьбу за чемпионство

Запорожье усилило состав еще одним игроком

Фото: ФБУ

Новина українською

Защитник Владислав Унгурян в новом сезоне Суперлиги будет играть в составе БК Запорожья.

В прошлом сезоне он выступил за БИПА-Одессу Владислав, где стал бронзовым призером украинской Суперлиги. 28-летний защитник отыграл 32 матча Суперлиги.

Проводил 25 минут 20 секунд в среднем на паркете и приносил команде 9,8 очка, 3,8 передачи и 3,0 подбора в среднем за игру.

Напомним, в следующем сезоне БК Запорожья будет тренировать Валерий Плеханов.

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В статье: БК Запорожье
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