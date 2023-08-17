Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Запорожье усилило состав еще одним игроком
Команда настроена на борьбу за чемпионство
Фото: ФБУ
Защитник Владислав Унгурян в новом сезоне Суперлиги будет играть в составе БК Запорожья.
В прошлом сезоне он выступил за БИПА-Одессу Владислав, где стал бронзовым призером украинской Суперлиги. 28-летний защитник отыграл 32 матча Суперлиги.
Проводил 25 минут 20 секунд в среднем на паркете и приносил команде 9,8 очка, 3,8 передачи и 3,0 подбора в среднем за игру.
Напомним, в следующем сезоне БК Запорожья будет тренировать Валерий Плеханов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Украина задействовала в контрнаступлении свои самые мощные подразделения
- Гвардиола обошел Луческу по количеству трофеев
- Днепр-1 - Славия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2023
- Украина одержала вторую победу на олимпийском пре-квалификационном турнире по баскетболу
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн