Вячеслав Бобров: У нас одна единственная цель – это победа

Мужская сборная Украины провела очередную тренировку, а уже завтра, 18 августа, будет противостоять сборной Хорватии в полуфинале Олимпийской преквалификации.

Форвард национальной команды Вячеслав Бобров прокомментировал предварительный матч на турнире против Турции.

"Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто болеет за нас. Мы провели три хорошие игры, выходили играть только на победу. Турция пыталась зажать нас своими размерами, у них был Альперен Шенгюн, удержать которого не удалось. Он много забил и из-за меня хотя мы пытались его сдерживать, но класс он свой показал.

Мы получили много информации из этого матча: главное — то, что мы можем играть против любой сборной, не важно кто наш соперник. Надо продолжать стоять на своих правилах, что мы и делали в течение трех матчей. Тренер нам дает веру в себя, говоря о том, что нет соперника, которого мы не можем обыграть.

Так, в Хорватии есть такие явные лидеры, как Шарич, Зубац, Хезонья, Смит — это игроки НБА и Евролиги. Но мы будем играть в свою игру, не позволим им получать свободные броски, делать легкие передачи. Мы будем бороться, важно в этом выиграть подбор, выиграть противостояние под кольцом и не позволять им спокойно заходить в нашу трехсекундную. У нас одна единственная цель – это победа”.