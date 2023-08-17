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Дуайт Ховард: Именно Харден был главной причиной, почему я решил перейти в Хьюстон
Баскетболист рассказал о своем переходе
twimg.com
Чемпион НБА 2020 года в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард вспомнил о временах пребывания в "Хьюстон Рокетс" вместе с Джеймсом Харденом.
"Я помню, как он ежедневно развивал свой убийственный степ-бэк на тренировках. В итоге он стал выполнять этот приём идеально. Именно Харден был главной причиной, почему я решил перейти в "Хьюстон".
Когда я играл с Коби, всё не задалось так, как я хотел, а в "Рокетс" я видел хорошую перспективу. Я видел, что Джеймс может стать одним из лучших атакующих защитников в истории. Я видел, что ему нужен партнёр, который будет ему помогать. Я надеялся, что я буду исполнять именно такую роль.
Первый год был нормальным, а потом нам удалось выйти в финал конференции. Было здорово видеть бешеное развитие Хардена своими глазами. Он работал каждый день над своими приёмами", — рассказал Ховард на подкасте All The Smoke.
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