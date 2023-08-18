НБА опубликовала рассписание сезона 2023/2024

Национальная баскетбольная ассоциация обнародовала расписание сезона-2023/2024, пишет официальный сайт организации.

Регулярный чемпионат пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. Команды сыграют по 82 встречи.

Плей-ин пройдёт с 16 по 19 апреля, а плей-офф стартует 20 апреля. Первый матч финала сезона-2023/2024 состоится 6 июня.

Новый внутрисезонный турнир НБА стартует 3 ноября. Групповая стадия завершится 28 ноября, четвертьфиналы пройдут 4-5 декабря, полуфиналы – 7 декабря, а финал – 9 декабря.

Финальный уик-энд НБА запланирован на 16-18 февраля.