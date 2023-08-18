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Названы игроки, которые могут быть включены в Зал славы в 2024 году
Всего их шесть
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
В этом году в ночь на 13 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) прошла церемония введения в Зал славы.
Намомним, что в 2023 году выбрали Пау Газоля, Дуэйна Уэйда, Тони Паркера и Дирка Новицки.
Сразу несколько баскетбольных изданий выделили шесть игроков, которые могут быть введены в Зал славы в 2024 году. Это Винс Картер, Чонси Биллапс, Шон Мэрион, Амаре Стаудемайр, Жоаким Ноа и Джамал Кроуфорд.
В прошлом году список новых членов Зала славы был официально представлен 1 апреля во время "Финала четырёх" NCAA в Хьюстоне (США).
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