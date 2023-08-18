  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названы игроки, которые могут быть включены в Зал славы в 2024 году
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы игроки, которые могут быть включены в Зал славы в 2024 году

Баскетбол
(1 голосов)

Всего их шесть

Названы игроки, которые могут быть включены в Зал славы в 2024 году

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

В этом году в ночь на 13 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) прошла церемония введения в Зал славы.

Намомним, что в 2023 году выбрали Пау Газоля, Дуэйна Уэйда, Тони Паркера и Дирка Новицки.

Сразу несколько баскетбольных изданий выделили шесть игроков, которые могут быть введены в Зал славы в 2024 году. Это Винс Картер, Чонси Биллапс, Шон Мэрион, Амаре Стаудемайр, Жоаким Ноа и Джамал Кроуфорд.

В прошлом году список новых членов Зала славы был официально представлен 1 апреля во время "Финала четырёх" NCAA в Хьюстоне (США).

По теме
yellow-arrow
НБА опубликовала рассписание сезона 2023/2024
yellow-arrow
Дуайт Ховард: Именно Харден был главной причиной, почему я решил перейти в Хьюстон
yellow-arrow
Вячеслав Бобров: У нас одна единственная цель – это победа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде