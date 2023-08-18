Названы игроки, которые могут быть включены в Зал славы в 2024 году

В этом году в ночь на 13 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) прошла церемония введения в Зал славы.

Намомним, что в 2023 году выбрали Пау Газоля, Дуэйна Уэйда, Тони Паркера и Дирка Новицки.

Сразу несколько баскетбольных изданий выделили шесть игроков, которые могут быть введены в Зал славы в 2024 году. Это Винс Картер, Чонси Биллапс, Шон Мэрион, Амаре Стаудемайр, Жоаким Ноа и Джамал Кроуфорд.

В прошлом году список новых членов Зала славы был официально представлен 1 апреля во время "Финала четырёх" NCAA в Хьюстоне (США).