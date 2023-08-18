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Пре-квалификация Олимпийских игр. Сборная Украины по баскетболу не сумела обыграть Хорватию
Вторая неудача нашей команды
Фото: ФБУ
В пятницу, 18 августа сборные Хорватии и Украины провели полуфинальный матч пре-квалификации Олимпиады-2024. Поединок завершился победой номинальных хозяев .
Первую четверть хорваты уверенно выиграли и не оставили ни малейшего шанса. После настановлений Виталия Степановского наши ребята сумели сократить немного отставания и на перерыв команды ушли со счётом 42:36.
После большой паузы сборная Хорватии просто не давала возможности нашей команде сократить отставание в счете и продолжала доминировать. В заключительном отрезке встречи украинцы попробовали переломить ход игры в свою пользу, но им это так и не удалось.
Пре-квалификация Олимпиады-2024. 1/2 финала.
Хорватия – Украина – 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)
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