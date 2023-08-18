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Харден: Поздно восстанавливать испорченные отношения с Филадельфией

Баскетбол
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Баскетболист всерьез задумался о переходе в другой клуб

Харден: Поздно восстанавливать испорченные отношения с Филадельфией

Фото: basketnews.com

Новина українською

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден заявил, что он уже не сможет наладить испорченные отношения с руководством команды.

"Сколько мне нужно терпения, чтобы пообщаться с руководством? Знаешь, я был терпелив всё лето.

Уже поздно восстанавливать отношения? Думаю, что это так", — сказал Харден в ролике, опубликованном в "твиттере" журналиста Джейсона Бристола.

Напомним, Джеймс Харден запросил у руководства "Филадельфии Сиксерс" обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори "лжецом".

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В статье: Джеймс Харден
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