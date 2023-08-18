Харден: Поздно восстанавливать испорченные отношения с Филадельфией

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден заявил, что он уже не сможет наладить испорченные отношения с руководством команды.

"Сколько мне нужно терпения, чтобы пообщаться с руководством? Знаешь, я был терпелив всё лето.

Уже поздно восстанавливать отношения? Думаю, что это так", — сказал Харден в ролике, опубликованном в "твиттере" журналиста Джейсона Бристола.

Напомним, Джеймс Харден запросил у руководства "Филадельфии Сиксерс" обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори "лжецом".