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Александр Ковляр признан самым результативным игроком в пре-квалификации Олимпийских игр в Стамбуле
Украинец показал отличный результат
Фото: ФБУ
Мужская сборная Украины, дойдя до полуфинала, завершила свои выступления в преквалификации Олимпийских игр в Стамбуле.
По результатам турнира отметим несколько статистических достижений игроков национальной команды.
Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр стал самым результативным игроком турнира. Защитник набирал 19.3 очка (39.7% - броски с игры, 38.7% - трехочковые, 93.8% - штрафные). Столько же очков в среднем набирал защитник сборной Швеции Элайджа Клеранс, с которым Александр разделил первую позицию.
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