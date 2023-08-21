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Александр Ковляр признан самым результативным игроком в пре-квалификации Олимпийских игр в Стамбуле

Баскетбол
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Украинец показал отличный результат

Александр Ковляр признан самым результативным игроком в пре-квалификации Олимпийских игр в Стамбуле

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужская сборная Украины, дойдя до полуфинала, завершила свои выступления в преквалификации Олимпийских игр в Стамбуле.

По результатам турнира отметим несколько статистических достижений игроков национальной команды.

Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр стал самым результативным игроком турнира. Защитник набирал 19.3 очка (39.7% - броски с игры, 38.7% - трехочковые, 93.8% - штрафные). Столько же очков в среднем набирал защитник сборной Швеции Элайджа Клеранс, с которым Александр разделил первую позицию.

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Источник:
ФБУ

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