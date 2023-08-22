Тони Фергюсон: Не собираюсь завершать карьеру

Известный американский боец Тони Фергюсон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил о том, что не собирается завершать карьеру.

1) Не проводил хороших боёв со времён Барбозы и Томпсона

2) Единственное время, когда я нахожу себя в клетке, это когда я дерусь

3) Со времён пандемии всё это дерьмо не приносит удовольствия

4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда участвовал в соревнованиях

5) Я был так занят, заботясь о других, а не о себе

На данный момент я отгородил себя от всех и всего, что приносит мне вред. Я упорядочил все вокруг себя, чтобы больше не совершать тех же ошибок. Нет, я не ухожу в отставку, и пусть идут к черту те, кто думает, что я должен. У меня есть работа и я разозленный ублюдок. Продолжаем", — сказал Фергюсон.

В ночь с 29 на 30 июля на "Энерджи Солюшн-арене" в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291.