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Тони Фергюсон: Не собираюсь завершать карьеру
Американец жаждет новых боев
Известный американский боец Тони Фергюсон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил о том, что не собирается завершать карьеру.
1) Не проводил хороших боёв со времён Барбозы и Томпсона
2) Единственное время, когда я нахожу себя в клетке, это когда я дерусь
3) Со времён пандемии всё это дерьмо не приносит удовольствия
4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда участвовал в соревнованиях
5) Я был так занят, заботясь о других, а не о себе
На данный момент я отгородил себя от всех и всего, что приносит мне вред. Я упорядочил все вокруг себя, чтобы больше не совершать тех же ошибок. Нет, я не ухожу в отставку, и пусть идут к черту те, кто думает, что я должен. У меня есть работа и я разозленный ублюдок. Продолжаем", — сказал Фергюсон.
В ночь с 29 на 30 июля на "Энерджи Солюшн-арене" в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291.
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