  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Тони Фергюсон: Не собираюсь завершать карьеру
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тони Фергюсон: Не собираюсь завершать карьеру

Баскетбол
(1 голосов)

Американец жаждет новых боев

Тони Фергюсон: Не собираюсь завершать карьеру

Новина українською

Известный американский боец Тони Фергюсон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил о том, что не собирается завершать карьеру.

1) Не проводил хороших боёв со времён Барбозы и Томпсона

2) Единственное время, когда я нахожу себя в клетке, это когда я дерусь

3) Со времён пандемии всё это дерьмо не приносит удовольствия

4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда участвовал в соревнованиях

5) Я был так занят, заботясь о других, а не о себе

На данный момент я отгородил себя от всех и всего, что приносит мне вред. Я упорядочил все вокруг себя, чтобы больше не совершать тех же ошибок. Нет, я не ухожу в отставку, и пусть идут к черту те, кто думает, что я должен. У меня есть работа и я разозленный ублюдок. Продолжаем", — сказал Фергюсон.

В ночь с 29 на 30 июля на "Энерджи Солюшн-арене" в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291.

По теме
yellow-arrow
Ольга Лящук - самая сильная женщиной на планете
yellow-arrow
Один из защитников Чикаго Буллз пропустит предстоящий сезон НБА
yellow-arrow
Яннис Адетокумбо: Хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Фергюсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде