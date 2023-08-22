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Джеймс Харден оштрафован на $ 100 тысяч за высказывания в адрес президента Филадельфии Сиксерс

Баскетбол
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Баскетболист в ближайшее время покинет команду

Джеймс Харден оштрафован на $ 100 тысяч за высказывания в адрес президента Филадельфии Сиксерс

Фото: basketnews.com

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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 100 тыс. за недавние высказывания в адрес президента клуба по баскетбольным операциям Дэрила Мори.

"НБА оштрафовала звезду "Сиксерс" Джеймса Хардена на $ 100 тыс. за его недавние комментарии, в которых он назвал президента франшизы Дэрила Мори "лжецом", сообщают источники ESPN.

При назначении штрафа большую роль сыграли комментарии Хардена о том, что он никогда не будет частью организации, в которую входит Мори. Тем самым он коснулся правил лиги, которые относятся к требованиям обменов", — написал Войнаровски на своей странице в "Твиттере".

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори "лжецом" и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

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В статье: Джеймс Харден
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