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Новым президентом ФИБА стал катарский шейх
Он сменил Хамане Нианга
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Конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА) избрал нового президента международной федерации на цикл 2023-2027 годов. Пост занял катарский шейх Сауд Али Аль Тани. На этой должности он сменит Хамане Нианга.
Ранее Шейх Сауд Али Аль Тани был вице-президентом ФИБА. Кроме того, он был президентом Федерации баскетбола Катара и вице-президентом Олимпийского комитета Катара, а с 2002 года он занимал пост президента ФИБА-Азия.
"Для меня большая честь взять на себя эту ответственность. Сейчас я представляю интересы всех 212 федераций в пяти регионах. Баскетбол – это глобальный вид спорта, и в этом наша самая главная сила. Сейчас я могу дать только одно обещание – буду усердно работать с руководителями ФИБА и всем Центральным советом на благо баскетбола и ФИБА в целом", — приводит слова Сауда Али Аль Тани Basket News.
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