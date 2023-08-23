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Майами Хит попытается обменять Дэмьена Лилларда
Хит обсуждают сценарии с участием нескольких команд
Фото: New York Post
В межсезонье "Майами Хит" поддерживал контакты с "Портленд Трэйл Блэйзерс" по поводу возможного обмена с участием суперзвёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.
Как сообщает ClutchPoints, несмотря на то что сделка не является неизбежной, "Хит" обсуждают сценарии с участием нескольких команд, в результате которых они смогут не только заполучить Лилларда, но и сохранить молодую звезду Тайлера Хирроу.
После того как Лиллард запросил у "Портленда" обмен в "Майами", Хирроу фигурировал в слухах как центральная часть потенциальной сделки. Тем не менее "Трэйл Блэйзерс" не заинтересованы ещё в одном защитнике в команде.
Команда из Флориды пытается провести обмен с участием Калеба Мартина, Данкана Робинсона и Николы Йовича.
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