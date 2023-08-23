  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майами Хит попытается обменять Дэмьена Лилларда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майами Хит попытается обменять Дэмьена Лилларда

Баскетбол
(1 голосов)

Хит обсуждают сценарии с участием нескольких команд

Майами Хит попытается обменять Дэмьена Лилларда

Фото: New York Post

Новина українською

В межсезонье "Майами Хит" поддерживал контакты с "Портленд Трэйл Блэйзерс" по поводу возможного обмена с участием суперзвёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

Как сообщает ClutchPoints, несмотря на то что сделка не является неизбежной, "Хит" обсуждают сценарии с участием нескольких команд, в результате которых они смогут не только заполучить Лилларда, но и сохранить молодую звезду Тайлера Хирроу.

После того как Лиллард запросил у "Портленда" обмен в "Майами", Хирроу фигурировал в слухах как центральная часть потенциальной сделки. Тем не менее "Трэйл Блэйзерс" не заинтересованы ещё в одном защитнике в команде.

Команда из Флориды пытается провести обмен с участием Калеба Мартина, Данкана Робинсона и Николы Йовича.

По теме
yellow-arrow
Информация об открытии статуи Коби Брайанта не соответствует действительности
yellow-arrow
Новым президентом ФИБА стал катарский шейх
yellow-arrow
Владелец Филадельфии прокомментировал инцидент Джеймса Хардена и Дэрила Мори
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде