Майами Хит попытается обменять Дэмьена Лилларда

В межсезонье "Майами Хит" поддерживал контакты с "Портленд Трэйл Блэйзерс" по поводу возможного обмена с участием суперзвёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

Как сообщает ClutchPoints, несмотря на то что сделка не является неизбежной, "Хит" обсуждают сценарии с участием нескольких команд, в результате которых они смогут не только заполучить Лилларда, но и сохранить молодую звезду Тайлера Хирроу.

После того как Лиллард запросил у "Портленда" обмен в "Майами", Хирроу фигурировал в слухах как центральная часть потенциальной сделки. Тем не менее "Трэйл Блэйзерс" не заинтересованы ещё в одном защитнике в команде.

Команда из Флориды пытается провести обмен с участием Калеба Мартина, Данкана Робинсона и Николы Йовича.