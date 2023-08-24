Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Джейсон Тейтум поднял штангу весом 225 кг
Помимо баскетбола лидер Бостона проводит много времени в спортзале
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он поднимает штангу весом 225 кг.
Тейтум является четырёхкратным участником Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
Jayson Tatum makes lifting 495 pounds look easy ????— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 24, 2023
(via nsang8/IG)pic.twitter.com/KmYNJIee3M
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер Спартака: Днепр-1 показал качество даже вдесятером. Я разочарован
- Интер Майами драматично вышел во второй финал за последнюю неделю. Месси отдал 2 ассиста
- Геройства Днепра-1, увольнение Ковпака и будущее Бернарду Силвы. Главные новости за 23 августа
- Ольга Лящук - самая сильная женщиной на планете
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн