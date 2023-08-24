ВИДЕО. Джейсон Тейтум поднял штангу весом 225 кг

Один из лидеров "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он поднимает штангу весом 225 кг.

Тейтум является четырёхкратным участником Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.