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ВИДЕО. Джейсон Тейтум поднял штангу весом 225 кг

Баскетбол
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Помимо баскетбола лидер Бостона проводит много времени в спортзале

ВИДЕО. Джейсон Тейтум поднял штангу весом 225 кг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он поднимает штангу весом 225 кг.

Тейтум является четырёхкратным участником Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

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В статье: Джейсон Тэйтум
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