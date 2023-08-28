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Черкасские Мавпы усилили состав американским защитником
Для него это первый профессиональный клуб
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы объявили о подписании американского защитника Армоне Фостера. Он стал первым легионером в составе черкасского клуба в сезоне 2023/24.
Для Фостера украинский клуб станет первым профессиональным в карьере.
Прошлый сезон он провел в команде Буфалло Буллс, в среднем набирая 8,4 очка, 1,8 подбора и 3,9 передачи.
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Источник:ФБУ
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