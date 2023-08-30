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ВИДЕО. Лука Дончич забросил невероятный бросок со скамейки запасных
Баскетболист сейчас играет на ЧМ-2023
Фото: Wall Street Journal
Звезда сборной Словении Лука Дончич во время одной из тренировок забросил невероятный мяч в корзину с отскоком от паркета, при этом находясь на скамейке за пределами поля.
В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.
Сейчас Дончич со сборной Словении выступает на чемпионате мира по баскетболу. После двух туров его команда лидирует в группе F.
Luka taking crazy shots - Ep. 638 ????#mojtim | @TelemachSi | @SloveniaInfo pic.twitter.com/xcRoReZKpi— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 30, 2023
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