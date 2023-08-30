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Сборная Словении благодаря Дончичу одержала победу над Кабо-Верде
Баскетболист набрал около 20 очков
Фото: Blaze Trends
30 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Словении и Кабо-Верде. Победу по его итогам одержала сборная Словении со счётом 92:77.
Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, набравший 19 очков, семь подборов и девять передач.
Подопечные Александра Секулича стали победителем группы F. Второе место в квартете заняла национальная команда Грузии. Кабо-Верде стала третьей, Венесуэла — четвёртой.
ЧМ-2023. Группа F.
Словения - Кабо-Верде 92:77
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