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Сборная Словении благодаря Дончичу одержала победу над Кабо-Верде

Баскетбол
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Баскетболист набрал около 20 очков

Сборная Словении благодаря Дончичу одержала победу над Кабо-Верде

Фото: Blaze Trends

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30 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Словении и Кабо-Верде. Победу по его итогам одержала сборная Словении со счётом 92:77.

Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, набравший 19 очков, семь подборов и девять передач.

Подопечные Александра Секулича стали победителем группы F. Второе место в квартете заняла национальная команда Грузии. Кабо-Верде стала третьей, Венесуэла — четвёртой.

ЧМ-2023. Группа F.

Словения - Кабо-Верде 92:77

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В статье: сборная Словении
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