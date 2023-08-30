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Сборная Греции обыграла Новую Зеландию и финишировала на втором месте в группе С
Лидером по итогам группового этапа США заняли первое место
фото - Getty Images
26 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы С состоялся матч между сборными Греции и Новой Зеландии. Победу по его итогам одержала греческая команда.
ЧМ-2023. Группа С
Греция - Новая Зеландия 83:74
Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Иоаннис Папапетру, на счету которого 25 очков и шесть подборов.
Сборная США стала победителем группы С, одержав три победы. Греция расположилась на второй строчке с двумя победами в трёх матчах. Обе команды продолжат борьбу за выход в плей-офф турнира.
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