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Лука Дончич стал самым результативным игроком по итогам раунда группового этапа ЧМ-2023
Словенец лучший не только в НБА
Фото: Fox News
Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич показал лучшую результативность среди всех игроков на первом групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Лидер сборной Словении набирал 30 очков в среднем за игру на первом групповом этапе. Максимальную результативность он показал в матче 1-го тура с командой Венесуэлы — 37 очков.
Лучшим по среднему количеству результативных передач стал разыгрывающий сборной Пуэрто-Рико Тремонт Уейтерс. Он отдавал 8,7 передачи в среднем за матч.
Лидерство по подборам разделили центровые Джошуа Хоукинсон (Япония) и Эди Тавареш (Кабо-Верде). На счету обоих по 12 подборов в среднем за игру.
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