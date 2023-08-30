Лука Дончич стал самым результативным игроком по итогам раунда группового этапа ЧМ-2023

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич показал лучшую результативность среди всех игроков на первом групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Лидер сборной Словении набирал 30 очков в среднем за игру на первом групповом этапе. Максимальную результативность он показал в матче 1-го тура с командой Венесуэлы — 37 очков.

Лучшим по среднему количеству результативных передач стал разыгрывающий сборной Пуэрто-Рико Тремонт Уейтерс. Он отдавал 8,7 передачи в среднем за матч.

Лидерство по подборам разделили центровые Джошуа Хоукинсон (Япония) и Эди Тавареш (Кабо-Верде). На счету обоих по 12 подборов в среднем за игру.