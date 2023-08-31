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В волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости
Он побил предыдущий рекорд 2017 года
фото из свободных источников
30 августа, в матче регулярного чемпионата студенческой лиги США (NCAA) между "Небраской" и "Омахой" был установлен мировой рекорд посещаемости женского матча.
На «Мемориальном стадионе» в Линкольне – столице штата Небраска собралось 92 003 зрителя.
Напомним, что рекорд по волейболу с 2017 года удерживал матч чемпионата Европы между сборными Польши и Сербии, который собрал на Национальном стадионе в Варшаве 65 407 зрителей.
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Источник:Volleyball
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