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В волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости

Баскетбол
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Он побил предыдущий рекорд 2017 года

В волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости

фото из свободных источников

Новина українською

30 августа, в матче регулярного чемпионата студенческой лиги США (NCAA) между "Небраской" и "Омахой" был установлен мировой рекорд посещаемости женского матча.

На «Мемориальном стадионе» в Линкольне – столице штата Небраска собралось 92 003 зрителя.

Напомним, что рекорд по волейболу с 2017 года удерживал матч чемпионата Европы между сборными Польши и Сербии, который собрал на Национальном стадионе в Варшаве 65 407 зрителей.

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В статье: волейбол
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Источник:
Volleyball

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