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Определились первые четвертьфиналисты ЧМ-2023 по баскетболу
Американцы уверенно преодолели групповую стадию
Фото: Eurohoops.net
Сборные США, Словении, Литвы и Германии досрочно оформили выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2023. Все эти национальные команды выиграли все четыре встречи на турнире.
Американцы лидируют в группе J, победив Черногорию (85:73), Иорданию (110:62), Грецию (109:81) и Новую Зеландию (99:72).
Литва занимает второе место в группе J, уступая США лишь по дополнительным показателям. Сборная Германии занимает первую строчку в группе K, сумев победить Грузию (100:73), Финляндию (101:75), Австралию (85:82) и Японию (81:63).
Словенцы находятся в той же группе, что и Германия, и уступают им лишь по общей разнице очков.
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