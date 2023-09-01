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Определились первые четвертьфиналисты ЧМ-2023 по баскетболу

Баскетбол
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Американцы уверенно преодолели групповую стадию

Определились первые четвертьфиналисты ЧМ-2023 по баскетболу

Фото: Eurohoops.net

Новина українською

Сборные США, Словении, Литвы и Германии досрочно оформили выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2023. Все эти национальные команды выиграли все четыре встречи на турнире.

Американцы лидируют в группе J, победив Черногорию (85:73), Иорданию (110:62), Грецию (109:81) и Новую Зеландию (99:72).

Литва занимает второе место в группе J, уступая США лишь по дополнительным показателям. Сборная Германии занимает первую строчку в группе K, сумев победить Грузию (100:73), Финляндию (101:75), Австралию (85:82) и Японию (81:63).

Словенцы находятся в той же группе, что и Германия, и уступают им лишь по общей разнице очков.

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В статье: чемпионат мира по баскетболу
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