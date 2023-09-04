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Трёхкратный чемпион НБА угодил в тюрьму

Баскетбол
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Он просидел там 4 дня

Трёхкратный чемпион НБА угодил в тюрьму

Фото: Getty Images

Новина українською

Трёхкратный чемпион НБА Патрик Маккоу провёл четыре дня в бельгийской тюрьме после того, как подписал контракт с "Остенде".

Как информации Het Nieuwsblad, у Маккоу возникли проблемы с визой, в результате чего он и был отправлен в тюрьму Стиноккерзеле на четыре дня. В конечном итоге это привело к его возвращению в США.

Сообщалось, что по прибытии в Бельгию Маккоу столкнулся с проблемами на паспортном контроле. По странному стечению обстоятельств его паспорт был помечен как "утерянный" или "украденный" из-за необычной ошибки.

Паспорт Маккоу был аннулирован, что привело к его немедленному задержанию в транзитном центре в Стиноккерзеле.

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