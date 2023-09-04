Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками

Защитник Даниил Маркив и форвард Евгений Коровяков продлили контракты со Старым Луцком, о чем сообщил клуб в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Маркив в среднем набирал 4,3 очка, 0,8 подбора, 0,3 передачи за 12 минут на площадке. Он провел за клуб 27 матчей.

У Евгения Коровякова 30 матчей за клуб в прошлом сезоне, в среднем он играл на площадке 28 минут, за которые набирал 11,3 очка, 5,6 подбора и 3,3 передачи.