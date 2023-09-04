  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная США по баскетболу пропустила рекордное количество очков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная США по баскетболу пропустила рекордное количество очков

Баскетбол
(1 голосов)

Произошло это в матче с Литвой

Сборная США по баскетболу пропустила рекордное количество очков

фото - cbssports.com

Новина українською

Сборная США в матче группового этапа чемпионата мира — 2023 с национальной командой Литвы установила личный антирекорд по количеству пропущенных очков.

Напомним, встреча завершилась победой литовцев со счётом 110:104.

Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J.

По теме
yellow-arrow
Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками
yellow-arrow
Трёхкратный чемпион НБА угодил в тюрьму
yellow-arrow
Определились первые четвертьфиналисты ЧМ-2023 по баскетболу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная США по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде