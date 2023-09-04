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Сборная США по баскетболу пропустила рекордное количество очков
Произошло это в матче с Литвой
фото - cbssports.com
Сборная США в матче группового этапа чемпионата мира — 2023 с национальной командой Литвы установила личный антирекорд по количеству пропущенных очков.
Напомним, встреча завершилась победой литовцев со счётом 110:104.
Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J.
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