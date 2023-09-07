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Сборная Италии не сумела обыграть Литву в полуфинале за 5–8 места на ЧМ-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Гости имели шансы на победу

Сборная Италии не сумела обыграть Литву в полуфинале за 5–8 места на ЧМ-2023

фото - Getty Images

Новина українською

На стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах завершился полуфинал за 5–8 места чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Латвии и Италии. Победу одержали латвийцы со счётом 87:82.

Самым результативным игроком встречи стал Андрей Гражулис, который записал в свой актив 28 очков. У итальянцев наилучшую статистику продемонстрировал Луиджи Датоме — 20 очков.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит в Индонезии, Японии и Филиппинах.

ЧМ-2023 по баскетболу. Мужчины

Латвия - Италия 87:82 (18:26, 28:16, 21:18, 20:22)

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