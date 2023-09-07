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Экс-игрок НБА: Леброну быстро всё надоедает, поэтому он и ушёл из Кливленда
По мнению Аренаса, Джеймс хотел бы уйти из Лейкерс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас дал комментарий по поводу звёздного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.
"Леброну быстро всё надоедает. Поэтому он и ушёл из "Кливленда". Сейчас ему нужно ехать в Лос-Анджелес с уважением к организации, наследию и игрокам", — приводит слова Аренаса Clutch Points.
Это межсезонье четырёхкратный чемпион НБА проводит достаточно разнообразно.
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