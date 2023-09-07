Экс-игрок НБА: Леброну быстро всё надоедает, поэтому он и ушёл из Кливленда

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас дал комментарий по поводу звёздного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.

"Леброну быстро всё надоедает. Поэтому он и ушёл из "Кливленда". Сейчас ему нужно ехать в Лос-Анджелес с уважением к организации, наследию и игрокам", — приводит слова Аренаса Clutch Points.

Это межсезонье четырёхкратный чемпион НБА проводит достаточно разнообразно.