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Стал известен формат предстоящего сезона Суперлиги

Баскетбол
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Чемпионат стартует 3 октября

Стал известен формат предстоящего сезона Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

Исполком ФБУ пересмотрел ранее утвержденную систему проведения предстоящего сезона мужской Суперлиги.

Количество команд элитного дивизиона возросло до 11: Будивельник, Днепр, БИПА-сборная Одесской области, Киев-Баскет, Политехника-Галичина, Прикарпатье-Говерла, Черкасские Мавпы, Старый Луцк-Универсистет, Запорожье, Ривне и Кривбасс.

Учитывая, что увеличение количества команд могло привести к значительному увеличению сроков проведения соревнования, принято решение уменьшить количество кругов регулярного чемпионата с четырех до трех, что позволит начать чемпионат 3 октября, а завершить - до 1 мая 2024 года.

Количество игр регулярного чемпионата снизится с ранее запланированных 180 до 165, а каждая команда сыграет 30 игр в регулярном чемпионате вместо 36.

На втором этапе будет проведен плей-офф. Учитывая уменьшение количества игр для клубов Суперлиги президент ФБУ Михаил Бродский предложил в сезоне 2023/24 предусмотреть дополнительное соревнование – Кубок Украины.

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В статье: Суперлига
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Источник:
ФБУ

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