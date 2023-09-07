Харден вел переговоры с одной из команд НБА

Руководство "Нью-Йорк Никс" вело первоначальные переговоры с "Филадельфией Сиксерс" по поводу возможного обмена разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом пишет ESPN.

Подтвердилось, что "Никс" напрямую связывались с "Филадельфией" после того, как Харден запросил обмен в другую команду.

Напомним, у баскетболиста испорчены отношения с руководством "Сиксерс".