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Харден вел переговоры с одной из команд НБА

Баскетбол
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Интрига жива

Харден вел переговоры с одной из команд НБА

Фото: basketnews.com

Новина українською

Руководство "Нью-Йорк Никс" вело первоначальные переговоры с "Филадельфией Сиксерс" по поводу возможного обмена разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом пишет ESPN.

Подтвердилось, что "Никс" напрямую связывались с "Филадельфией" после того, как Харден запросил обмен в другую команду.

Напомним, у баскетболиста испорчены отношения с руководством "Сиксерс".

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В статье: Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс
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