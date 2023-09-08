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Тренер сборной Германии: Меня впечатляет то, как мы играли и держались друг за друга

Баскетбол
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Команда впервые в истории одержала победу

Тренер сборной Германии: Меня впечатляет то, как мы играли и держались друг за друга

Фото: sportsrabbi.com

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт призвал свою команду не расслабляться после победы над США в полуфинале чемпионата мира (113:111) и готовиться к финальному матчу с Сербией.

"Это особая группа игроков. Меня впечатляет то, как мы играли и держались друг за друга, когда дела шли плохо. Так что мы наслаждаемся сегодняшним вечером и готовимся к воскресенью.

Мы говорили об этом в раздевалке после игры. Это великая победа для нас, но мы ещё не там, где хотели бы быть. Эти парни хотят выиграть золото, так что остался ещё один важнейший матч. Мы дадим игрокам насладиться победой сегодня вечером, но завтра продолжим работу и будем готовиться к воскресенью.

Полуфинал Сербии и Канады? Я сосредоточен на 100% на нашем матче и не видел, как они играют. Тренер Пешич – мой большой друг и один из величайших европейских тренеров всех времён, вот и всё, что я могу сказать.

В нашей команде много особенных игроков и людей. Я не могу назвать себя причиной успеха. Заслуга принадлежит игрокам", — приводит слова Херберта Eurohoops.

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В статье: Сборная Германии
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