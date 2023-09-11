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Политехника-Галичина усилила состав центровым

Баскетбол
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Команда готовится к предстоящему сезону

Политехника-Галичина усилила состав центровым

Фото: ФБУ

Новина українською

Львівська "Поліхетніка-Галичина" оголосила про підписання на наступний сезон центрового Євгена Бречка.

У минулому сезоні за команду "Інваспорт-СДЮШОР-5" зіграв 26 матчів, де в середньому за гру набирав 17,7 очок та робив 7 підбирань.

Нагадаємо, "Політехніка-Галичина" в минулому сезоні Суперліги зайняла п'яту сходинку турнірної таблиці з 15 перемогами в 32 матчах.

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В статье: Политехник-Галичина
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