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Политехника-Галичина усилила состав центровым
Команда готовится к предстоящему сезону
Фото: ФБУ
Львівська "Поліхетніка-Галичина" оголосила про підписання на наступний сезон центрового Євгена Бречка.
У минулому сезоні за команду "Інваспорт-СДЮШОР-5" зіграв 26 матчів, де в середньому за гру набирав 17,7 очок та робив 7 підбирань.
Нагадаємо, "Політехніка-Галичина" в минулому сезоні Суперліги зайняла п'яту сходинку турнірної таблиці з 15 перемогами в 32 матчах.
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