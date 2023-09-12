Леброн Джеймс не попал в топ-10 лучших игроков НБА от CBC Sports

Издание CBC Sports представило рейтинг лучших игроков предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в который вошли 100 баскетболистов. Рейтинг основан на прогнозе выступлений игроков в новом сезоне.

Отметим, что возглавил рейтинг сербский центровой Никола Йокич, который привёл "Денвер Наггетс" к дебютному чемпионскому титулу в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Второе место в списке занял форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо. Третьим стал разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс занял лишь 12-е место в списке.

Топ-12 рейтинга игроков НБА в сезоне-2023/2024 по версии CBC Sports:

1. Никола Йокич "Денвер Наггетс".

2. Яннис Адетокунбо "Милуоки Бакс".

3. Стефен Карри "Голден Стэйт Уорриорз".

4. Лука Дончич "Даллас Маверикс".

5. Кевин Дюрант "Финикс Санз".

6. Джоэл Эмбиид "Филадельфия Сиксерс".

7. Джейсон Тейтум "Бостон Селтикс".

8. Девин Букер "Финикс Санз".

9. Джимми Батлер "Майами Хит".

10. Дэмьен Лиллард "Портленд Трэйл Блэйзерс".

11. Шей Гилджес-Александер "Оклахома-Сити Тандер".

12. Леброн Джеймс "Лос-Анджелес Лейкерс".