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Экс-игрок НБА умер в возрасте 42 лет
Причина смерти неизвестна
Бывший игрок НБА Брэндон Хантер, выступавший за "Орландо Мэджик" и "Бостон Селтикс", скончался в возрасте 42 лет.
"Мы с глубоким прискорбием узнали о смерти нашего бывшего партнёра по команде Брэндона Хантера. Выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Хантера", — говорится в заявлении "Орландо".
Хантер попал в НБА, когда "Бостон Селтикс" выбрал его во втором раунде драфта 2003 года. Он провел один сезон за "Селтикс" и один за "Мэджик", сыграв в общей сложности 67 матчей.
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