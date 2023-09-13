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Экс-игрок НБА умер в возрасте 42 лет

Баскетбол
(1 голосов)

Причина смерти неизвестна

Экс-игрок НБА умер в возрасте 42 лет

Новина українською

Бывший игрок НБА Брэндон Хантер, выступавший за "Орландо Мэджик" и "Бостон Селтикс", скончался в возрасте 42 лет.

"Мы с глубоким прискорбием узнали о смерти нашего бывшего партнёра по команде Брэндона Хантера. Выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Хантера", — говорится в заявлении "Орландо".

Хантер попал в НБА, когда "Бостон Селтикс" выбрал его во втором раунде драфта 2003 года. Он провел один сезон за "Селтикс" и один за "Мэджик", сыграв в общей сложности 67 матчей.

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В статье: НБА
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