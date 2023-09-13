Экс-игрок НБА умер в возрасте 42 лет

Бывший игрок НБА Брэндон Хантер, выступавший за "Орландо Мэджик" и "Бостон Селтикс", скончался в возрасте 42 лет.

"Мы с глубоким прискорбием узнали о смерти нашего бывшего партнёра по команде Брэндона Хантера. Выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Хантера", — говорится в заявлении "Орландо".

Хантер попал в НБА, когда "Бостон Селтикс" выбрал его во втором раунде драфта 2003 года. Он провел один сезон за "Селтикс" и один за "Мэджик", сыграв в общей сложности 67 матчей.