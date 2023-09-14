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В Евролиге ввели новую судейскую процедуру

Баскетбол
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В Барселоне состоялась встреча представителей организации

В Евролиге ввели новую судейскую процедуру

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball

Новина українською

14 сентября, в Барселоне состоялась встреча представителей Евролиги, в которой также участвовало по одному игроку из клубов, выступающих в европейском баскетбольном турнире. Обсуждались актуальные вопросы в преддверии нового сезона. Об этом пишет Basket News.

По информации источника, стороны пришли к соглашению, что в новом сезоне Евролиги судьи и капитаны команд перед каждой игрой будут встречаться на площадке для обсуждения любых вопросов, включая правила и другую интересующую информацию.

При этом судьи будут напоминать игрокам, что необходимо соблюдать рамки приличия и вести себя спортивно.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является мадридский "Реал", который в "Финале четырёх" обыграл сначала каталонскую "Барселону" (78:68), а затем в финале выиграл у греческого "Олимпиакоса" со счётом 79:78.

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В статье: Евролига
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