В Евролиге ввели новую судейскую процедуру

14 сентября, в Барселоне состоялась встреча представителей Евролиги, в которой также участвовало по одному игроку из клубов, выступающих в европейском баскетбольном турнире. Обсуждались актуальные вопросы в преддверии нового сезона. Об этом пишет Basket News.

По информации источника, стороны пришли к соглашению, что в новом сезоне Евролиги судьи и капитаны команд перед каждой игрой будут встречаться на площадке для обсуждения любых вопросов, включая правила и другую интересующую информацию.

При этом судьи будут напоминать игрокам, что необходимо соблюдать рамки приличия и вести себя спортивно.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является мадридский "Реал", который в "Финале четырёх" обыграл сначала каталонскую "Барселону" (78:68), а затем в финале выиграл у греческого "Олимпиакоса" со счётом 79:78.