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Стефен Карри посетил один из ресторанов Лас-Вегаса, где закурил сигару
Фото баскетболиста показала пресс-служба заведения
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри до старта тренировочного лагеря побывал в баре Лас-Вегаса Eight Lounge, где закурил сигару.
Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба заведения.
"Какой особенный вечер — к нам заглянул четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри", — говорится в сообщении Eight Lounge.
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