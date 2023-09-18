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Стефен Карри посетил один из ресторанов Лас-Вегаса, где закурил сигару

Баскетбол
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Фото баскетболиста показала пресс-служба заведения

Стефен Карри посетил один из ресторанов Лас-Вегаса, где закурил сигару

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри до старта тренировочного лагеря побывал в баре Лас-Вегаса Eight Lounge, где закурил сигару.

Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба заведения.

"Какой особенный вечер — к нам заглянул четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри", — говорится в сообщении Eight Lounge.

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В статье: Стефен Карри
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