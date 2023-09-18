  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Вячеслав Бобров проведет следующий сезон в Прометее
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вячеслав Бобров проведет следующий сезон в Прометее

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист останется в Украине

Вячеслав Бобров проведет следующий сезон в Прометее

Новина українською

Форвард национальной сборной Вячеслав Бобров в следующем сезоне проведет в составе Прометея. Об этом написал клуб в своих сетях.

Бобров тренировался с командой и помогал в контрольных матчах и наконец подписал полноценный контракт.

Прошлый сезон Бобров провел в составе Будивельника, а доигрывал во Втором дивизионе Франции за Орлеан.

Летом Вячеслав Бобров выступал в составе сборной Украины на матчах пре-квалификации Олимпиады.

По теме
yellow-arrow
Стефен Карри посетил один из ресторанов Лас-Вегаса, где закурил сигару
yellow-arrow
Киев-Баскет подписал разыгрывающего СумГУ
yellow-arrow
Фенербахче Ягуповой на последних секундах уступил Чукурову
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Бобров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде