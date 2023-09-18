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Вячеслав Бобров проведет следующий сезон в Прометее
Баскетболист останется в Украине
Форвард национальной сборной Вячеслав Бобров в следующем сезоне проведет в составе Прометея. Об этом написал клуб в своих сетях.
Бобров тренировался с командой и помогал в контрольных матчах и наконец подписал полноценный контракт.
Прошлый сезон Бобров провел в составе Будивельника, а доигрывал во Втором дивизионе Франции за Орлеан.
Летом Вячеслав Бобров выступал в составе сборной Украины на матчах пре-квалификации Олимпиады.
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