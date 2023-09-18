Вячеслав Бобров проведет следующий сезон в Прометее

Форвард национальной сборной Вячеслав Бобров в следующем сезоне проведет в составе Прометея. Об этом написал клуб в своих сетях.

Бобров тренировался с командой и помогал в контрольных матчах и наконец подписал полноценный контракт.

Прошлый сезон Бобров провел в составе Будивельника, а доигрывал во Втором дивизионе Франции за Орлеан.

Летом Вячеслав Бобров выступал в составе сборной Украины на матчах пре-квалификации Олимпиады.