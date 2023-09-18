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Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции
Он продолжит работать в Фенербахче
Фото: Sportbox
Димитрис Итудис покинул пост наставника сборной Греции. Об этом информирует пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что перед уходом специалиста стороны провели длительную дискуссию. В результате было решено, что для блага команды будет лучше расстаться.
Димитрис продолжит выполнять обязанности главного тренера "Фенербахче". При этом Итудис заверил, что всегда будет готов оказать помощь национальной команде.
Димитрис возглавил греческую сборную перед Евробаскетом-2022.
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