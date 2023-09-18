  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции

Баскетбол
(1 голосов)

Он продолжит работать в Фенербахче

Димитрис Итудис покинул пост главного тренера сборной Греции

Фото: Sportbox

Новина українською

Димитрис Итудис покинул пост наставника сборной Греции. Об этом информирует пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что перед уходом специалиста стороны провели длительную дискуссию. В результате было решено, что для блага команды будет лучше расстаться.

Димитрис продолжит выполнять обязанности главного тренера "Фенербахче". При этом Итудис заверил, что всегда будет готов оказать помощь национальной команде.

Димитрис возглавил греческую сборную перед Евробаскетом-2022.

По теме
yellow-arrow
Вячеслав Бобров проведет следующий сезон в Прометее
yellow-arrow
Стефен Карри посетил один из ресторанов Лас-Вегаса, где закурил сигару
yellow-arrow
Киев-Баскет подписал разыгрывающего СумГУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Фенербахче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде